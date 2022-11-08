Под Киевом во вторник будут слышны взрывы – ОВА

В Вышгородском и Бучанском районах Киевской области в течение дня могут раздаваться звуки взрывов из-за плановых учений.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram во вторник

Детали: 8 ноября в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

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Кроме того, днем в Бучанском районе пройдут учения для военнослужащих.

Из-за этого в некоторых общинах области возможно будет слышны звуки взрывов.