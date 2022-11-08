Под Киевом во вторник будут слышны взрывы – ОВА
Вторник, 8 ноября 2022, 11:05
В Вышгородском и Бучанском районах Киевской области в течение дня могут раздаваться звуки взрывов из-за плановых учений.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram во вторник
Детали: 8 ноября в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
Кроме того, днем в Бучанском районе пройдут учения для военнослужащих.
Из-за этого в некоторых общинах области возможно будет слышны звуки взрывов.
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