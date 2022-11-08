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Британия и США подготовили крупную газовую сделку - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 11:56

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится объявить о заключении крупного газового соглашения с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Переговоры о "партнерстве в области энергетической безопасности" находятся на завершающей стадии, и США планируют продать Британии миллиарды кубометров сжиженного природного газа в течение следующего года.

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Детали сделки могут быть раскрыты после того, как британский премьер использует визит на климатическую конференцию в Египте, чтобы призвать мировых лидеров "выполнить" свои обещания по борьбе с изменением климата.

Готовность Британии импортировать больше ископаемого топлива, одновременно призывая к действиям по борьбе с изменением климата, вероятно, будет раскритикована лейбористами, но в настоящее время рассматривается как необходимое условие для обеспечения энергетической безопасности страны.

Соглашение, вероятно, будет приветствоваться высокопоставленными консерваторами, которые выразили обеспокоенность тем, что стремление к нулевым выбросам было поставлено в приоритет над растущими счетами за энергию для домохозяйств и налогоплательщиков.

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Великобритания ведет активные переговоры со странами мира по решению энергетического кризиса, вызванного российским вторжением в Украину.

Соглашение начали готовить еще при премьерстве Лиз Трасс, которая лично обсуждала детали с президентом США Джо Байденом.

На Даунинг-стрит надеялись объявить о подписании соглашения 21 октября, но этот план был отменен из-за решения Трасс подать в отставку.

Соглашение продолжает разрабатываться британскими официальными лицами в Вашингтоне под руководством Сунака, и его объявление ожидается в течение следующей недели-двух, хотя дата еще не определена.

Ранее сообщалось, что десятки судов со сжиженным природным газом кружат у берегов Испании, не имея возможности получить места для разгрузки.

Темы: СШАВеликобританиягаз
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