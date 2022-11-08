Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию - законопроект

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроекты № 8189 и № 8190 зарегистрировали на сайте парламента 8 ноября.

Сейчас оба проекта закона направлены на рассмотрение руководства Рады.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на ближайшем пленарном заседании Рада продолжит военное положение и всеобщую мобилизацию.

По его словам, скорее всего речь идет о продлении на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года.

Напомним:

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