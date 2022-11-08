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Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию - законопроект

Алена МазуренкоВторник, 8 ноября 2022, 13:39
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроекты № 8189 и № 8190 зарегистрировали на сайте парламента 8 ноября.

Сейчас оба проекта закона направлены на рассмотрение руководства Рады.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на ближайшем пленарном заседании Рада продолжит военное положение и всеобщую мобилизацию.

По его словам, скорее всего речь идет о продлении на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Военное положение в Украине сейчас действует до 21 ноября.
  • Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.
  • Рада дважды продолжала военное положение на 30 дней, и дважды на 90 дней. Так же с мобилизацией.

Темы: мобилизацияВоенное положениеЗеленскийВерховная Рада
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