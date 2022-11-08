Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию - законопроект
Вторник, 8 ноября 2022, 13:39
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: Законопроекты № 8189 и № 8190 зарегистрировали на сайте парламента 8 ноября.
Сейчас оба проекта закона направлены на рассмотрение руководства Рады.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на ближайшем пленарном заседании Рада продолжит военное положение и всеобщую мобилизацию.
По его словам, скорее всего речь идет о продлении на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Военное положение в Украине сейчас действует до 21 ноября.
- Военное положение в Украине было введено в первый день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года, хотя необъявленная война длилась уже 8 лет.
- Рада дважды продолжала военное положение на 30 дней, и дважды на 90 дней. Так же с мобилизацией.