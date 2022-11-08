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Омбудсмен: Из-за российской агрессии погибли почти 8 тыс. гражданских, из них - 430 детей

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 18:15

С начала войны в Украине погибли около 8 тыс. гражданских лиц, среди них - 430 детей.

Источник: Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Омбудсмен принял участие в онлайн-встрече с советниками посольств стран Евросоюза, где рассказал о человеческих потерях, понесенных Украиной за 8,5 месяцев войны.

По словам Лубинца, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ:

  • 430 детей погибли,
  • 827 детей ранены или травмированы,
  • 260 детей считаются пропавшими без вести,
  • 10 570 детей депортированы в РФ и на временно оккупированные территории.

Омбудсмен отметил, что в общей сложности потери гражданского населения исчисляются тысячами, а миллионы человек стали вынужденными переселенцами и лишены полноценного доступа к воде. В частности, из-за войны:

  • 7 938 гражданских лиц погибли,
  • 10 897 человек ранены,
  • 14 млн человек остались без дома,
  • 6,2 млн граждан стали внутренне перемещенными лицами,
  • 11,7 млн ​​человек стали беженцами или получили временную защиту за пределами Украины,
  • 1,4 млн человек остались без доступа к воде,
  • 4,6 млн имеют ограниченный доступ к воде.

По словам омбудсмена, российская армия разрушила 2688 учебных заведений, 311 из которых невозможно восстановить, и 786 детских садов.

В результате обстрелов сгорело более 680 тонн нефтепродуктов. В целом окружающей среде нанесен ущерб на $37 млрд.

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Лубинец добавил, что взрывоопасными предметами загрязнены 150-180 тыс. кв. м, что составляет 25-30% территории Украины, а также примерно 14 тыс. кв. м. украинских акваторий.

Темы: омбудсмендети
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