Омбудсмен: Из-за российской агрессии погибли почти 8 тыс. гражданских, из них - 430 детей

С начала войны в Украине погибли около 8 тыс. гражданских лиц, среди них - 430 детей.

Источник: Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Омбудсмен принял участие в онлайн-встрече с советниками посольств стран Евросоюза, где рассказал о человеческих потерях, понесенных Украиной за 8,5 месяцев войны.

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По словам Лубинца, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ:

430 детей погибли,

827 детей ранены или травмированы,

260 детей считаются пропавшими без вести,

10 570 детей депортированы в РФ и на временно оккупированные территории.

Омбудсмен отметил, что в общей сложности потери гражданского населения исчисляются тысячами, а миллионы человек стали вынужденными переселенцами и лишены полноценного доступа к воде. В частности, из-за войны:

7 938 гражданских лиц погибли,

10 897 человек ранены,

14 млн человек остались без дома,

6,2 млн граждан стали внутренне перемещенными лицами,

11,7 млн ​​человек стали беженцами или получили временную защиту за пределами Украины,

1,4 млн человек остались без доступа к воде,

4,6 млн имеют ограниченный доступ к воде.

По словам омбудсмена, российская армия разрушила 2688 учебных заведений, 311 из которых невозможно восстановить, и 786 детских садов.

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В результате обстрелов сгорело более 680 тонн нефтепродуктов. В целом окружающей среде нанесен ущерб на $37 млрд.

Лубинец добавил, что взрывоопасными предметами загрязнены 150-180 тыс. кв. м, что составляет 25-30% территории Украины, а также примерно 14 тыс. кв. м. украинских акваторий.