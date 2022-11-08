Омбудсмен: Из-за российской агрессии погибли почти 8 тыс. гражданских, из них - 430 детей
С начала войны в Украине погибли около 8 тыс. гражданских лиц, среди них - 430 детей.
Источник: Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook
Детали: Омбудсмен принял участие в онлайн-встрече с советниками посольств стран Евросоюза, где рассказал о человеческих потерях, понесенных Украиной за 8,5 месяцев войны.
По словам Лубинца, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ:
- 430 детей погибли,
- 827 детей ранены или травмированы,
- 260 детей считаются пропавшими без вести,
- 10 570 детей депортированы в РФ и на временно оккупированные территории.
Омбудсмен отметил, что в общей сложности потери гражданского населения исчисляются тысячами, а миллионы человек стали вынужденными переселенцами и лишены полноценного доступа к воде. В частности, из-за войны:
- 7 938 гражданских лиц погибли,
- 10 897 человек ранены,
- 14 млн человек остались без дома,
- 6,2 млн граждан стали внутренне перемещенными лицами,
- 11,7 млн человек стали беженцами или получили временную защиту за пределами Украины,
- 1,4 млн человек остались без доступа к воде,
- 4,6 млн имеют ограниченный доступ к воде.
По словам омбудсмена, российская армия разрушила 2688 учебных заведений, 311 из которых невозможно восстановить, и 786 детских садов.
В результате обстрелов сгорело более 680 тонн нефтепродуктов. В целом окружающей среде нанесен ущерб на $37 млрд.
Лубинец добавил, что взрывоопасными предметами загрязнены 150-180 тыс. кв. м, что составляет 25-30% территории Украины, а также примерно 14 тыс. кв. м. украинских акваторий.