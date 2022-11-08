Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Омбудсмен: Из-за российской агрессии погибли почти 8 тыс. гражданских, из них - 430 детей

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 17:15

С начала войны в Украине погибли около 8 тыс. гражданских лиц, среди них - 430 детей.

Источник: Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Омбудсмен принял участие в онлайн-встрече с советниками посольств стран Евросоюза, где рассказал о человеческих потерях, понесенных Украиной за 8,5 месяцев войны.

Реклама:

По словам Лубинца, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ:

  • 430 детей погибли,
  • 827 детей ранены или травмированы,
  • 260 детей считаются пропавшими без вести,
  • 10 570 детей депортированы в РФ и на временно оккупированные территории.

Омбудсмен отметил, что в общей сложности потери гражданского населения исчисляются тысячами, а миллионы человек стали вынужденными переселенцами и лишены полноценного доступа к воде. В частности, из-за войны:

  • 7 938 гражданских лиц погибли,
  • 10 897 человек ранены,
  • 14 млн человек остались без дома,
  • 6,2 млн граждан стали внутренне перемещенными лицами,
  • 11,7 млн ​​человек стали беженцами или получили временную защиту за пределами Украины,
  • 1,4 млн человек остались без доступа к воде,
  • 4,6 млн имеют ограниченный доступ к воде.

По словам омбудсмена, российская армия разрушила 2688 учебных заведений, 311 из которых невозможно восстановить, и 786 детских садов.

ВИДЕО ДНЯ

В результате обстрелов сгорело более 680 тонн нефтепродуктов. В целом окружающей среде нанесен ущерб на $37 млрд.

Лубинец добавил, что взрывоопасными предметами загрязнены 150-180 тыс. кв. м, что составляет 25-30% территории Украины, а также примерно 14 тыс. кв. м. украинских акваторий.

Темы: омбудсмендети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
омбудсмен
Украину до сих пор не допустили к пленным в Венгрии, они фактически в изоляции – Лубинец
Венгрия нарушила международное право, когда приняла от РФ пленных украинцев – Лубинец
Офис омбудсмена знает о 240 случаях изъятия детей у беженцев из Украины в странах ЕС
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: