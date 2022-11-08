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Россияне отстранили от власти местных коллаборантов в Мариуполе - ССО

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 17:34
Россияне отстранили от власти местных коллаборантов в Мариуполе - ССО

Самопровозглашенный глава оккупационной власти Мариуполя Константин Иващенко фактически отстранен от власти в городе, сообщают Силы специальных операций.

Источник: "Спротив"

Детали: Военные уточняют, что всю власть оккупанты отдали россиянину Дмитрию Бердникову, который официально назначен на должность заместителя Иващенко.

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До Мариуполя Бердников был заместителем председателя правительства республики Саха (Якутия) и мэром Иркутска.

Дословно: "То есть, имеем типичный сценарий оккупации, когда предатели выполняют лишь представительские функции и нужны россиянам как ширма для "референдумов" и имитации любви местных и народовластия.

Когда же потребность в такой имитации отпадает, то предателей отстраняют от власти, иногда с последующей ликвидацией".

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Темы: МариупольоккупацияРосcиягосизмена
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