Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне отстранили от власти местных коллаборантов в Мариуполе - ССО

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 18:34

Самопровозглашенный глава оккупационной власти Мариуполя Константин Иващенко фактически отстранен от власти в городе, сообщают Силы специальных операций.

Источник: "Спротив"

Детали: Военные уточняют, что всю власть оккупанты отдали россиянину Дмитрию Бердникову, который официально назначен на должность заместителя Иващенко.

До Мариуполя Бердников был заместителем председателя правительства республики Саха (Якутия) и мэром Иркутска.

Дословно: "То есть, имеем типичный сценарий оккупации, когда предатели выполняют лишь представительские функции и нужны россиянам как ширма для "референдумов" и имитации любви местных и народовластия.

Когда же потребность в такой имитации отпадает, то предателей отстраняют от власти, иногда с последующей ликвидацией".

Темы: МариупольоккупацияРосcиягосизмена
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Веерные отключения: в среду во всех областях будут действовать почасовые графики электроснабжения

фотоСБУ обезвредила ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций ВСУ

Количество министерств правительства планируют уменьшить с 20 до 14 и резко уменьшить штат - СМИ

Зеленский смягчил позицию по переговорам с РФ после подталкиваний США - Politico

фотоВраг атаковал логистическое предприятие в Днепре, возник сильный пожар, есть раненые

Выборы в США: республиканцы лидируют в Палате представителей, в Сенате – ничья

Все новости...
Мариуполь
"Папа, ты должен приехать, или нас усыновят". Военная сага одной украинской семьи
В Мариуполе стало больше могил – снимки спутника
Оккупанты строят линию обороны вокруг Мариуполя – советник мэра
Последние новости
12:02
РФ выпустила по Украине уже более 400 иранских дронов, большинство – уничтожены
12:00
Партнеры не склоняют Украину к переговорам с РФ – источники
11:39
фото Через 6 лет после задержания ФСБ заявила, что разоблачила украинского "топ-шпиона" с "визиткой Яроша"
11:37
Луганщина превратилась в российский могильник, это вредит экологии – ОВА
11:34
Ирландия поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС - глава МИД
11:32
Укрнафта заявляет, что ее центральный офис заблокирован вооруженными людьми
11:17
Археологи предполагают, что нашли тоннель, ведущий к гробнице Клеопатры
11:10
фотоХерсонщина: ночью оккупанты уничтожали село, есть погибший – ОП
11:05
Генсек НАТО объявил дату саммита Альянса, который пройдет по соседству с РФ
10:59
Оккупанты минируют подступы к Мариуполю – советник мэра
Все новости...