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Италия готова предоставить Украине системы ПВО SAMP/T и Aspide - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 19:02

Итальянское правительство готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянской правительственной коалиции.

Представитель коалиции заявил, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

Однако остается непонятным, сколько систем сможет предложить Италия и когда такая партия может быть доставлена, сказал чиновник.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в понедельник разговаривал по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и пообещал поддерживать Украину в борьбе с российским вторжением "столько, сколько потребуется".

Италия одобрила первую поставку оружия Киеву в конце февраля во времена правления правительства национального единства Марио Драги.

Новый премьер Джорджия Мелони является твердой сторонницей Украины, несмотря на амбивалентность ее союзников по коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, которые имеют исторически тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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На прошлой неделе издание Il Messagero сообщило, что правительство Италии пока не рассматривает новый указ об отправке оружия в Украину, поскольку заявляет о необходимости скоординировать свои действия с НАТО и выяснить детали военных потребностей Украины. Но министр обороны Гвидо Крозетто впоследствии заявил, что правительство таки одобрит шестой пакет вооружения для Украины.

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