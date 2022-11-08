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Россияне обстреляли Краматорск: пострадал восьмилетний мальчик

"Украинская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 19:32

В результате обстрела Краматорска Донецкой области после обеда пострадал восьмилетний мальчик.

Источник: сообщение председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко

Прямая речь: "Россияне нанесли очередной удар по Краматорску - ранен ребенок. Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик.

Снаряды прилетели в районе одной из местных школ - пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома".

Детали: Кириленко подчеркнул, что гражданские должны покинуть область - особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях.

В вечернем отчете Генштаба за 8 ноября сообщается, что противник обстрелял ряд населенных пунктов на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Темы: РосcияКраматорск
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