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Шон Пенн оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 20:12
Шон Пенн оставил свой Оскар в Украине до победы
фото оп

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посещает Украину, на этот раз привез в Киев статуэтку "Оскар".

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны".

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Детали: Президент вручил Пенну орден "За заслуги" III степени и поблагодарил "за искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире".

Затем они оба пошли на Аллею смелости, где находится именная табличка Шона Пенна.

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Темы: Зеленскийвойнакино
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