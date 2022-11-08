Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шон Пенн оставил свой "Оскар" в Украине до победы

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 21:12
фото оп

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже в третий раз за время полномасштабной войны посещает Украину, на этот раз привез в Киев статуэтку "Оскар".

Источник: президент Владимир Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскара" как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания войны".

Детали: Президент вручил Пенну орден "За заслуги" III степени и поблагодарил "за искреннюю поддержку и весомый вклад в популяризацию Украины в мире".

Затем они оба пошли на Аллею смелости, где находится именная табличка Шона Пенна.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойнакино
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение через границу

Папа Римский: Войну в Украине не решить "инфантильной логикой оружия"

На оккупированной правобережной Херсонщине начали массово подрываться мосты

фото, видео В Ужгороде повалили памятник советскому солдату

Эксглаву НБУ Шевченко объявили в международный розыск – САП

Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники

Все новости...
Зеленский
Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию - законопроект
Путин может присоединиться к саммиту G20 виртуально – Reuters
Последние новости
14:44
ОП создает правозащитный штаб на фоне бездействия Красного Креста
14:41
Со слезами на глазах: как украинцы писали диктант национального единства о родном доме
14:39
Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение через границу
14:38
обновлено от 13.04Воздушная тревога объявлялась по всей Украине
14:20
Украина рассчитывает продлить "зерновое соглашение" минимум на год и пересмотреть условия
14:15
Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на стратегические объекты Украины – СБУ
14:10
Nissan списал почти 165 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка
14:06
Как действовать, если во время холодов исчезнет отопление: инструкция от КГГА
14:03
На Кременчугском НПЗ проходят обыски
13:59
17 стран ЕС отправили Украине 500 электрогенераторов - Стефанишина
Все новости...