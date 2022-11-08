Пентагон подтвердил поставки Украине двух систем NASAMS

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во вторник подтвердил, что Украина получила две системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В рамках процесса по передаче вооружения мы также обеспечили обучение украинцев по управлению и поддержанию в рабочем состоянии этого вооружения. Они недавно завершили обучение, оно состоялось в Европе", - сказал Райдер на брифинге.

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Представитель Пентагона добавил, что две системы NASAMS "уже в Украине и находятся в рабочем состоянии".

Накануне министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide, поблагодарив за это Норвегию, Испанию и США.

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS. 1 ноября в Пентагоне сообщили, что две системы будут развернуты в Украине уже вскоре.

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27 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября.