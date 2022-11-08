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Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов

Роман ПетренкоВторник, 8 ноября 2022, 21:52
Российских боксеров выгнали из мировых рейтингов
фото риа новости

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и беларусских спортсменов из рейтингов организации.

Источник: выступление Сулеймана, которое цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Сулеймана: "Всех боксеров из России и Беларуси убрали из рейтингов WBC.

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Организация не будет санкционировать бои в этих двух странах.

Их граждане не смогут соперничать за титул чемпиона WBC".

Справка: На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксеров.

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Артур Бетербиев, также имеющий гражданство Канады, владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Алексей Папин занимает первое место в рейтинге WBC в первом тяжелом весе, Евгений Романов идет на первой строчке в промежуточном весе.

Темы: Росcиясанкцииспортвойна
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