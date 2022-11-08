Интенсивность боев не меньше, чем в начале осени – Зеленский

Вооруженные силы Украины укрепляются в Херсонской, Донецкой областях и постепенно освобождают населенные пункты – интенсивность боев не меньше, чем в начале осени.

Источник: видеообращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "В информационном пространстве пока определенное уменьшение количества новостей с фронта - сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не означает, что интенсивность боев стала меньше".

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Детали: По его словам, ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются позиционные бои, особенно тяжело в Донецкой области.

Оккупанты несут большие потери, однако продолжают пытаться выполнить приказ выйти на админграницу Донецкой области у них не изменился. Президент заявляет, что ВСУ не отделяют россиянам ни одного сантиметра в Донецкой области.

Прямая речь: "Херсонщина – четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации юг нашей страны".