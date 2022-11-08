Генассамблея ООН на следующей неделе рассмотрит вопрос компенсации Украине ущерба от войны

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября соберется на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной.

Об этом во вторник объявила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Паулина Кубяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, украинская делегация в ООН направила заявку о проведении специальной сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украине".

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Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине Россией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10:00 (17:00 по Киеву).

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

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12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Резолюцию поддержало подавляющее большинство членов ООН - 143 из 193, пять государств (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались при голосовании.