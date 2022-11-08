Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генассамблея ООН на следующей неделе рассмотрит вопрос компенсации Украине ущерба от войны

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 23:44

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября соберется на специальную сессию, где рассмотрит проект резолюции о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного развязанной Россией полномасштабной войной.

Об этом во вторник объявила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Паулина Кубяк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, украинская делегация в ООН направила заявку о проведении специальной сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украине".

Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине Россией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10:00 (17:00 по Киеву).

Еще в сентябре стало известно, что Украина лоббирует в ГА ООН принятие резолюции, которая станет основой для создания международного механизма компенсации, который может привести к аресту российских государственных активов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Резолюцию поддержало подавляющее большинство членов ООН - 143 из 193, пять государств (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались при голосовании.

Темы: ООНвойнарепарацииденьги
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Уехал на концерт Кобзона": источник УП потвердил смерть Стремоусова

В России внезапно заявили, что готовы к переговорам "с учетом реалий на текущий момент"

Оккупанты сообщают о смерти Стремоусова

Еврокомиссия официально предложила дать Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году

Умер народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение возле границы

Все новости...
ООН
Зеленский предложил ООН создать новую глобальную платформу
Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица
Лишить Россию права вето или выгнать из Совбеза ООН: замкнутый круг, который можно разорвать
Последние новости
17:11
Набор кастрюль и спиннинги: следователи узнали, что россияне крали у жителей Бучи
17:09
Россия заявила, что выводит войска из Херсона
17:02
фотоСпецназовцы Нацгвардии разбили колонну врага в Донецкой области
16:35
ЕС нужно изменить законы, чтобы начать давать Украине €18 млрд макрофина уже в январе
16:34
Финляндия выделит 7 миллионов евро на транспортировку украинского зерна в страны Африки
16:23
"Уехал на концерт Кобзона": источник УП потвердил смерть Стремоусова
16:07
Реакция на назначенного протеже эксрегионала: Раде предлагают закрепить требования к директору УЦОКО
16:03
фотоНад Сумской областью сбили вражеский дрон – глава ОВА
15:59
Как оппозиционные россияне подыгрывают пропаганде РФ. Исследование
15:55
фото, видео В Харькове демонтировали бюст Пушкина
Все новости...