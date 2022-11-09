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ВСУ ударили по 14 районам сосредоточения живой силы врага – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 06:12
ВСУ ударили по 14 районам сосредоточения живой силы врага – сводка
иллюстративное фото Генштаба

За минувшие сутки украинские военные отбили вражеские атаки на Луганщине и Донетчине, а также нанесли удары с неба и земли по 14 районам сосредоточения живой силы врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клищеевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка в Донецкой области.

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За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь.

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По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки.

В составе пограничных войск Республики Беларусь создаются подразделения операторов ударных БПЛА.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Поповка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Амбарное, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двуречная, Землянки, Меловое и Старица Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Берестовое, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполовка Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищеевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Владимировка, Времовка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;
  • на Запорожском направлении - из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Степное и Чаривне Запорожской области;
  • на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

По уточненной информации, подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожено 15 единиц военной техники различного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводные опорные пункты, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины на разных направлениях сбили 5 БпЛА "Ланцет" и 4 - "Орлан". А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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