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В Беларуси "вычисляют" граждан с проукраинской позицией и критиков агрессии РФ – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 07:28
иллюстративное фото TUT.by

В Беларуси правоохранители усиленно разыскивают лиц с проукраинской позицией и тех, кто критикует войну России в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Правоохранительные органы Республики Беларусь усилили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или тех, которые критикуют власть или так называемую "специальную военную операцию" Российской Федерации в Украине".

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Темы: БеларусьвойнаРосcия
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