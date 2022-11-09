В Беларуси "вычисляют" граждан с проукраинской позицией и критиков агрессии РФ – штаб

В Беларуси правоохранители усиленно разыскивают лиц с проукраинской позицией и тех, кто критикует войну России в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Правоохранительные органы Республики Беларусь усилили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией или тех, которые критикуют власть или так называемую "специальную военную операцию" Российской Федерации в Украине".