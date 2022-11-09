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Враг атаковал логистическое предприятие в Днепре, возник сильный пожар, есть раненые

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 07:45
пожар на предприятии в Днепре, фото: тг Резниченко

Враг атаковал Днепр дронами-камикадзе, которые попали в логистическое предприятие, возник большой пожар, 4 раненых.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Дословно: "Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе.

Пять барражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила.

Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4-ро его работников. Все в больнице. Трое тяжелые.

 

Вражеский удар вызвал сильный пожар. Горело более чем на 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия".

 
 

Детали: Кроме того, по Никопольскому району россияне стреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали две громады - Мировская и Марганецкая.

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"Люди уцелели", - отметил Резниченко.

В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской - дома и линия электропередач.

Темы: ДнепрДнепропетровская областьобстрелвойна
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