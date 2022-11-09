Враг атаковал логистическое предприятие в Днепре, возник сильный пожар, есть раненые

пожар на предприятии в Днепре, фото: тг Резниченко

Враг атаковал Днепр дронами-камикадзе, которые попали в логистическое предприятие, возник большой пожар, 4 раненых.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Дословно: "Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе.

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Пять барражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила.

Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4-ро его работников. Все в больнице. Трое тяжелые.

Вражеский удар вызвал сильный пожар. Горело более чем на 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия".

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Детали: Кроме того, по Никопольскому району россияне стреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали две громады - Мировская и Марганецкая.

"Люди уцелели", - отметил Резниченко.

В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской - дома и линия электропередач.