Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал логистическое предприятие в Днепре, возник сильный пожар, есть раненые

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 06:45
Враг атаковал логистическое предприятие в Днепре, возник сильный пожар, есть раненые
пожар на предприятии в Днепре, фото: тг Резниченко

Враг атаковал Днепр дронами-камикадзе, которые попали в логистическое предприятие, возник большой пожар, 4 раненых.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Дословно: "Этой ночью оккупанты массированно атаковали область дронами-камикадзе.

Реклама:

Пять барражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила.

Есть и попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4-ро его работников. Все в больнице. Трое тяжелые.

 

Вражеский удар вызвал сильный пожар. Горело более чем на 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже потушили. Разрушены склады предприятия".

ВИДЕО ДНЯ
 
 

Детали: Кроме того, по Никопольскому району россияне стреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали две громады - Мировская и Марганецкая.

"Люди уцелели", - отметил Резниченко.

В Марганецкой громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской - дома и линия электропередач.

Темы: ДнепрДнепропетровская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепр
Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя
Застреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных
Глава МВД о стрельбе в Днепре: В правовом государстве не бьют полицейских
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: