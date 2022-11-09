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Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро - СМИ

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 08:14

Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейская комиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств.

В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что на этой неделе предложит существенный финансовый пакет от ЕС объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро.

ЕС все еще должен утвердить оставшиеся 3 миллиарда евро из 9-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2022 год, обещанного в мае. Разногласия по структуре плана усложнили выплаты в течение последних месяцев.

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Государства-члены не пришли к согласию относительно того, должна ли помощь предоставляться в виде грантов или льготных кредитов, как это было до сих пор. Столицы также столкнулись с вопросом относительно объема гарантий, которые они должны предоставить для заимствования денег на рынках.

Темы: ВенгрияЕвропа
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