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Количество министерств правительства планируют уменьшить с 20 до 14 и резко уменьшить штат - СМИ

"Украинская правда"Среда, 9 ноября 2022, 10:13
Фото: Википедия

Президент Владимир Зеленский в среду провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьерами и несколькими членами правительства, где была согласована очередная концепция перестройки Кабинета министров.

Источник: ZN.ua

Детали: Количество министерств в Кабмине планируется сократить до 14, вместо текущих 20.

Министерство развития общин и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий.

Министерству культуры и информационной политики добавят решение вопроса европейской и евроатлантической интеграции и переименуют в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики.

Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия объединят в Министерство экономического развития.

Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) объединят в Министерство цифровой трансформации.

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Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики - в Министерство по делам ветеранов и социальной политики.

Министерство экологии изменит название на Министерство экологии и природных ресурсов.

Без изменений остаются: Министерство энергетики, Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения.

Также планируется выделить так называемый Центр правительства для координации стратегий и программ министерств. Он непосредственно подчинен премьер-министру.

Документ также предусматривает сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ):

В центральных аппаратах министерств - с 9 200 до 2 800 сотрудников;

в территориальных органах министерств - с 17 тысяч до более 7 тысяч сотрудников;

В центральных аппаратах других ЦОИВ - с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

В терорганах других ЦОИВ - с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

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Темы: Кабинет министровполитическая система
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