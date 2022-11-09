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СБУ обезвредила ДРГ, которая готовила убийства командиров Сил спецопераций ВСУ

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 10:19
фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ РФ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Сумской области

Прямая речь: "Установлено, что они разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока нашего государства.

Одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест пребывания командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожения их вооружения и военной техники".

Детали: По данным спецслужбы, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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В ее состав вошел 42-летний житель приграничного района Сумщины, который был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

Он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации.

По указанию ФСБ агент привлек к подрывной деятельности еще одного местного жителя.

Для сбора разведданных они "в темную" использовали свои связи на территории региона, а также объезжали приграничную местность и наблюдали за подразделениями Сил обороны.

Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты в РФ.

Отмечается, что сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и 7 ноября задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника на Сумщине.

При осмотре тайника правоохранители обнаружили 2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.

 

Также в ходе обысков по месту жительства злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

 

Одному из мужчин сообщено о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. Другой будет отвечать за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время в отношении подозреваемого в госизмене в условиях военного положения рассматривается вопрос по дополнительной квалификации за подготовку диверсии, отмечают в СБУ.

Темы: СБУвойнадиверсантыСумская область
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