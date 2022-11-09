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РФ выпустила по Украине уже более 400 иранских дронов, большинство – уничтожены

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 11:02
РФ выпустила по Украине уже более 400 иранских дронов, большинство – уничтожены
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Российские оккупанты выпустили уже более 400 иранских дронов по территории Украины, большинство - сбито.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября

Прямая речь: "Более четырехсот БПЛА (из первой партии, поставленной Ираном - ред.) уже нанесли удары по Украине, большинство - уничтожено Силами обороны".

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Детали: По словам Игната, украинская ПВО постоянно повышает процент сбивания дронов.

На ремарку ведущего, что количество атак иранскими БПЛА в последнее время несколько снизилось представитель Воздушных сил отметил, что на использование этих барражирующих боеприпасов влияет и их наличие, и подготовка и транспортировка, а также погодные условия.

В ночь на 9 ноября атаки "шахедов" происходили с временно оккупированной территории Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Схід".

Также зенитчики Воздушных сил утром уничтожили один БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаИран
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