Папа Римский: Войну в Украине не решить "инфантильной логикой оружия"

Папа Римский Франциск в среду заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия", а нужно вести диалог.

Главу Ватикана цитирует итальянский ресурс Agenzia Nova, сообщает "Европейская правда".

"Я имею в виду войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не решатся инфантильной логикой оружия, а только мягкой силой диалога", - заявил лидер Католической церкви.

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Понтифик сослался на свою недавнюю поездку в Бахрейн, подчеркнув необходимость практики диалога: "В Бахрейне, как это принято на Востоке, люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. Я тоже это делал, чтобы освободить место в себе для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, он остается вопросом идей, а не реальности", - добавил Папа Франциск.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова в ответ отметила, что Папа невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жесткости россиян.