Россия ежедневно осуществляет более 10 кибератак на стратегические объекты Украины – СБУ

Россия сопровождает свои ракетные удары по украинским энергообъектам мощными кибератаками, чтобы вызвать максимальный "блэкаут", но Украина их отбивает, и даже переходит к стремительному киберконтрнаступлению.

Источник: начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Liga.net"

Прямая речь Витюка: "Энергетика, инфраструктура и логистика – это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ сопровождались и кибератаками. Мы ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной.

Иногда мы имеем информацию, куда будет бить враг в ближайшие дни или недели, и наша задача – не допустить этого. О большинстве кибератак общество не знает, но Россия сегодня осуществляет в среднем более 10 кибератак в сутки".

Детали: По словам Витюка, если бы их не отбивали, то последствия были бы "крайне серьезными".

Он пояснил, что кибератаки могут быть гораздо эффективнее и дешевле ракетных обстрелов, поскольку одновременная атака на все облэнерго может отключить свет по всей стране.

Начальник Департамента кибербезопасности добавил, что сейчас в худших случаях кибератаки россиян могут отключить электроэнергию на 5-10 минут или остановить на короткое время работу некоторых сервисов. Но его департамент работает над тем, чтобы даже такого не происходило.

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По словам Витюка, примерно 90% всех кибератак, которые осуществляются на украинские государственные ресурсы, осуществляют спецслужбы РФ. Еще небольшой процент кибератак – это белорусские спецслужбы, которые помогают РФ. И до 1% – это остальные спецслужбы.

Он добавил, что обычно это не деструктивные атаки, а попытки получить определенную развединформацию.

Количество атак за последние годы только растет: если в 2020 году было зафиксировано около 800 кибератак, то в 2021-м – почти 1400, а в этом году – уже более 3500.

Прямая речь Витюка: "Мы уже ко всему готовы, нет ничего такого, чего бы мы не видели.

Украина начала киберконтрнаступление уже 24 февраля.

Ранее Украина не прибегала к кибернаступлению, потому что по международным нормам это могли признать поводом для войны. Сегодня наше контрнаступление развивается еще молниеноснее, чем на традиционном фронте. Часто пылает и кибербавовна".

Детали: Он также добавил, что фактически в Украине есть своя кибертероборона, которая насчитывает сотни тысяч бойцов – простых украинцев, которые приобщились к борьбе на киберфронте.