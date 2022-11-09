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СБУ с начала войны просила Telegram заблокировать более 1,5 тысячи анонимных каналов

Ирина БалачукСреда, 9 ноября 2022, 14:56
Фото pixabay.com

С начала войны СБУ просила соцсеть Telegram заблокировать более 1,5 анонимных каналов, которые распространяли дезинформацию.

Источник: начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Liga.net"

Детали: Он пояснил, огромный массив неподтвержденной информации в Telegram-каналах является серьезной проблемой, с которой сложно бороться, поскольку серверы компании расположены не в Украине, и как юридическое лицо Telegram в Украине не представлен.

Прямая речь Витюка: "С точки зрения национального законодательства, механизм блокировки Telegram-каналов пока отсутствует.

СБУ официально обращается к администрации Telegram с требованиями заблокировать определенные каналы с объяснением, почему это следует сделать. С начала войны мы передали на блокировку более 1500 Telegram-каналов, более 1500 аккаунтов в Instagram, Facebook и TikTok".

Детали: По словам начальника Департамента кибербезопасности, иногда Telegram реагирует на это и блокирует, иногда – нет. 

В таких случаях СБУ применяет другие технические и агентурные методы, чтобы заблокировать еще часть каналов.

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По словам Витюка, это довольно результативно, но не на 100%.

Такую же борьбу ведут с каналами в Viber, но их с Telegram нельзя сравнить, поскольку группы в Viber имеют значительно меньшую популярность и охват.

В других соцсетях блокировка деструктивного контента тоже работает.

По словам Витюка, в этом году СБУ уже прекратила деятельность 35 ботоферм мощностью около 1,5 млн фейковых аккаунтов и заблокировала почти 500 пророссийских YouTube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков.

Темы: кибербезопасностьсоцсетиРосcияпропаганда
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