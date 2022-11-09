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Тюремные сроки получили пятеро боевиков, захватывавших Мариуполь и Северодонецк - СБУ

Валентина РоманенкоСреда, 9 ноября 2022, 14:18
Тюремные сроки получили пятеро боевиков, захватывавших Мариуполь и Северодонецк - СБУ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА UNSPLASH

Пятеро боевиков незаконных образований "Л/ДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, проведут от 10 до 13 лет за решеткой.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Так, по материалам спецслужбы к 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк.

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Украинские защитники взяли злоумышленников в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки Луганской области.

По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые еще до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригаде ЛНР", входившей в состав 2-го армейского корпуса РФ.

Там они принимали активное участие в боях против Сил обороны на Луганском направлении.

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На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными в государственной измене, участии в террористической организации, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы.

Установлено, что злоумышленник находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка ДНР" 1-го армейского корпуса РФ. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья.

В июле 2022 года его подразделение передислоцировали в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники.

Украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его.

Суд признал фигуранта виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

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