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Зеленский собирал Ставку: говорили о защите энергетики и подготовке к зиме

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 16:47
Зеленский собирал Ставку: говорили о защите энергетики и подготовке к зиме
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины.

Источник: сайт президента

Детали: Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войск оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия сил обороны по отражению вооруженной агрессии РФ и освобождению украинских территорий от оккупантов.

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Также была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы Украины.

Отдельно участники рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войска к зимнему периоду.

Кроме того, участники встречи проанализировали ход восстановления пострадавших от российских атак объектов энергетики и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины.

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Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Темы: ЗеленскийвойнаэнергетикаВооруженные силы
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