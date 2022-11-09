Германия передает Украине ракеты IRIS-T и бронемашины Dingo
Германия добавила еще несколько видов вооружения, включая ракеты для IRIS-T и бронемашины Dingo, в свой список военной помощи Украине, который публикуется на сайте федерального правительства.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Среди изменений по сравнению с данными по состоянию на предыдущую неделю, в нем указывают:
- 30 бронемашин Dingo;
- ракеты для ранее предоставленной Украине системы ПВО Iris-T;
- еще четыре датчика для обнаружения и препятствования работе дронов (в дополнение к 14 по состоянию на прошлую неделю);
- пять тягачей M1070 Oshkosh и еще один погрузчик, в дополнение к двум предоставленным ранее.
Украинская сторона пока ничего не сообщала об этом.
Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев анонсировал предоставление Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев надеется на то, что рано или поздно Германия начнет напрямую предоставлять Украине и боевые танки.