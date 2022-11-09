Германия передает Украине ракеты IRIS-T и бронемашины Dingo

Германия добавила еще несколько видов вооружения, включая ракеты для IRIS-T и бронемашины Dingo, в свой список военной помощи Украине, который публикуется на сайте федерального правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди изменений по сравнению с данными по состоянию на предыдущую неделю, в нем указывают:

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- 30 бронемашин Dingo;

- ракеты для ранее предоставленной Украине системы ПВО Iris-T;

- еще четыре датчика для обнаружения и препятствования работе дронов (в дополнение к 14 по состоянию на прошлую неделю);

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- пять тягачей M1070 Oshkosh и еще один погрузчик, в дополнение к двум предоставленным ранее.

Украинская сторона пока ничего не сообщала об этом.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Киев анонсировал предоставление Украине двух дополнительных реактивных систем залпового огня MARS и четырех гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев надеется на то, что рано или поздно Германия начнет напрямую предоставлять Украине и боевые танки.