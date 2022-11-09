Путин решил не ехать на саммит G20 – СМИ

Президент России Владимир Путин все же решил не ехать на саммит лидеров Группы двадцати, который будет проходить на следующей неделе на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которым известно о планировании, пишет "Европейская правда".

Причиной решения называют боязнь в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.

Вместо него на событие якобы планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.

Напомним, на событие приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет участвовать только в случае, если на саммите не будет Путина.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, присоединится к саммиту лидеров G20 виртуально.

Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.