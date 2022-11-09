Путин решил не ехать на саммит G20 – СМИ

Президент России Владимир Путин все же решил не ехать на саммит лидеров Группы двадцати, который будет проходить на следующей неделе на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которым известно о планировании, пишет "Европейская правда".

Причиной решения называют боязнь в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.

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Вместо него на событие якобы планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.

Напомним, на событие приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет участвовать только в случае, если на саммите не будет Путина.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин, возможно, присоединится к саммиту лидеров G20 виртуально.

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Какие решения должны принять на Бали и почему есть основания говорить об опасности для Украины, читайте в статье "Европейской правды" или смотрите блог "Большая двадцатка" против Путина. Или "за"? Детали о саммите, где будут говорить о будущем мира.