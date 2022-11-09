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Генсек НАТО прокомментировал заявления РФ об отступлении с правого берега: Посмотрим

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 18:17

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что о том, что происходит вокруг Херсона, можно будет делать выводы позже по развитию событий, однако напомнил, что Украина уже неоднократно заставляла российские войска оставить занятые территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Лондоне в ответ на просьбу СМИ прокомментировать события под Херсоном. 

"Мы видели объявления, но пока подождем и посмотрим, что будет там происходить. Но что нам известно - что Россию сначала вытеснили из-под Киева, далее - на востоке вокруг Харькова, и сейчас мы видим, что украинцы способны оттеснять российские войска также на юге вокруг Херсона. Это вдохновляюще - видеть, что храбрые украинские военные способны освобождать новые и новые территории", - отметил Столтенберг. 

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Генсек отметил, что это, прежде всего, заслуга мужества и профессионализма украинских военных, но крайне важную роль играет и западная помощь. 

Темы: НАТОРосcияХерсон
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