Россияне обстреляли приграничное село на Сумщине зажигательными снарядами

Российские войска 9 ноября 20 раз обстреляли одно из сел Эсманьской общины Сумской области зажигательными боеприпасами, на поле с кукурузой произошел пожар.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманьской общины. По одному из пограничных деревень ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня.

В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Детали по поводу повреждений уточняются".