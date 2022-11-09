Россия атаковала Криворожский район кассетными снарядами – ОВА
Среда, 9 ноября 2022, 20:34
Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали кассетными боеприпасами Криворожский район Днепропетровщины.
Источник: глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь: "Район Лозоватки радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеивание кассетных боеприпасов".
Детали: Вилкул призвал жителей Криворожского района "смотреть под ноги" и не брать в руки осколки снарядов, которые похожи на блестящие цилиндры.
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