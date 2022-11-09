Среду Украина прошла без аварийных отключений, блэкаут возможен, но предпосылок нет - Yasno

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко считает, что полный блэкаут в Украине возможен, но предпосылок для этого пока нет. День среды Украина прошла без аварийных отключений света.

Источник: Коваленко в Facebook

Детали: 9 ноября в Киеве энергосеть работала стабильно - в пределах графиков стабилизационных отключений (без аварийных). За день среды было отключено 890 836 клиентов, отмечает Коваленко.

На четверг тоже планируется сохранить стабилизационный график, если не будет форсмажорных ситуаций.

Следующий шаг - в графики вероятных отключений энергетики добавляют примерно 10 тысяч адресов юридических лиц.

Прямая речь: "Если раньше вы не могли нормально планировать свою работу и не понимали, когда будет отключаться свет, то теперь рабочий график формировать будет проще. Просто заходите на сайт, вводите свой адрес и получайте график. Фактически сейчас наша общая база составляет около 43 тысяч адресов.

Третье. Вижу в комментариях и в личных много вопросов о блэкауте. Что думаю по этому поводу? Он возможен. Но достичь полного блэкаута в Украине бешеному соседу будет непросто. Для этого нужно будет разбомбить либо всю генерацию, либо всю инфраструктуру сетей - а это сотни энергетических объектов по всей стране. С нашими ВСУ и ПВО это почти невозможно. На мой взгляд, для блэкаута сейчас нет предпосылок, а вот со стабилизационными отключениями нам еще придется жить. Поэтому смотрим по обстрелам.

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В целом нынешняя ситуация с более прогнозируемыми отключениями света не означает, что можно включать экраны торговых центров в часы-пик. Экономьте электроэнергию, так мы сможем еще быстрее вернуться к нормальной жизни".