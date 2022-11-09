Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия передает Украине около 1000 зенитных ракет

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 21:37

Великобритания предоставила Украине около тысячи дополнительных ракет класса "земля-воздух" для противодействия российской угрозе украинской инфраструктуре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр обороны Бен Уоллес во время визита к местам обучения украинских военнослужащих в Великобритании в среду.

Отмечается, что Великобритания передает зенитные ракеты в ответ на просьбу Украины усилить средства ее противовоздушной обороны и защиту ее критически важной инфраструктуры, которая постоянно подвергается атакам со стороны России.

Реклама:

Переданные зенитные комплексы, состоящие из пусковых установок и ракет, могут быть использованы в сочетании с имеющимися возможностями Вооруженных Сил Украины и способны сбивать такие воздушные цели, как российские беспилотники и крылатые ракеты.

"Обязательство предоставить еще сотни ракет класса "земля-воздух" является продолжением нашей оборонной поддержки Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконного поражения критически важных объектов национальной инфраструктуры", - считает Уоллес.

Находясь вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил Европы, он добавил, что Великобритания уже подготовила более 7400 новобранцев и более 60 младших командиров ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Также Уоллес объявил, что Великобритания усилит свою поддержку украинских войск зимой на фоне приближения ключевой битвы за Херсон. В частности она уже объявила о предоставлении Украине еще 12 тысяч спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

А премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о критически важной поставке зимнего обмундирования для Вооруженных Сил Украины.

Темы: Великобританияоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Великобритания
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником
Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: