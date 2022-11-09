На Западе все больше склонны к переговорам Украины и России – NBC

Некоторые американские и западные чиновники все чаще считают, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь заявленных целей в войне, поэтому рассматривают грядущую зиму, когда боевые действия замедлятся, как момент для начала дипломатических переговоров между сторонами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на информированные источники пишет NBC News.

Отмечается, что западные чиновники из оборонных ведомств ставят под сомнение способность Украины полностью выбить российские войска из оккупированных районов, поэтому стабилизация линии фронта в течение зимы, по их мнению, может означать: ни одна из сторон, скорее всего, не достигнет своей цели.

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"Зимой все замедляется, (существует) потенциал для переговоров, мы хотели бы, чтобы они происходили", - говорит один из собеседников NBC News.

Американский телеканал также напоминает о необъявленном визите советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев, где он встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками.

Двое собеседников NBC News, знакомые с ходом встреч, и один украинский чиновник на условиях анонимности сказали, что Салливан поднял вопрос о том, как закончится российско-украинская война и может ли такой конец включать дипломатическое урегулирование.

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В частности украинский собеседник утверждает, что советник Байдена подчеркивал: если Киев открыто выразит приверженность к переговорам, его рычаги влияния будут усилены, а не ослаблены. Он подчеркнул, что Салливан не пытался давить на Украину с целью немедленного начала переговоров или осуществления каких-то конкретных шагов.

В то же время собеседники NBC News в США признают, что посадить Украину и РФ за стол переговоров будет непросто, а обе стороны, вероятно, рассчитывают на замедление темпов боевых действий зимой как на время для перегруппировки и переподготовки своих сил, чтобы быть готовыми к наступлению весной 2023-го.

Среди вероятных посредников в таком переговорном процессе западные и американские источники называют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и он вроде бы дал предварительное согласие. Рассматривались и другие варианты - в частности Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, но они не были столь же реальными, как в случае Анкары.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Салливан проводил конфиденциальные обсуждения со своим российским коллегой, секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым, и старшим помощником Кремля по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым в течение последних нескольких месяцев.

Салливан позже подтвердил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине.