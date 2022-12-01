В России объявили в розыск адвоката Порошенко

МВД РФ объявило в федеральный розыск известного в России адвоката Илью Новикова. В Украине он защищает лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Источник: "Русская служба ВВС", "Медуза"

Детали: Сообщается, что Новикова объявили в розыск по уголовному делу. По какому именно, в базе в МВД России никогда не указывают, но к "иностранным агентам" его причислили за связи с Украиной.

Напомним: С 2021 года Новиков проживает в Киеве.

Он участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он также был защитником на процессах против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и "Мемориала", представлял интересы летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.

25 ноября Минюст РФ включил Илью Новикова в реестр "иноагентов".