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В России объявили в розыск адвоката Порошенко

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 08:00
В России объявили в розыск адвоката Порошенко
илья новиков, Getty Images

МВД РФ объявило в федеральный розыск известного в России адвоката Илью Новикова. В Украине он защищает лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Источник: "Русская служба ВВС", "Медуза"

 

Детали: Сообщается, что Новикова объявили в розыск по уголовному делу. По какому именно, в базе в МВД России никогда не указывают, но к "иностранным агентам" его причислили за связи с Украиной.

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Напомним: С 2021 года Новиков проживает в Киеве.

Он участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он также был защитником на процессах против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и "Мемориала", представлял интересы летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова.

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25 ноября Минюст РФ включил Илью Новикова в реестр "иноагентов".

Темы: ПорошенкоРосcиярозыск
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