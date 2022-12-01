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Разведка Британии: У РФ проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины 

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 08:11

Разведка Великобритании считает, что стратегия РФ по уничтожению критической инфраструктуры Украины не так эффективна, как можно было ожидать, например, в начале войны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

"Начиная с октября 2022 года Россия неоднократно атаковала электрораспределительную сеть Украины, прежде всего крылатыми ракетами. Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая служит ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы", - говорится в сводке.

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По замыслу России, концепция предусматривает использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры вражеского государства, а не по его вооруженным силам, с целью деморализации населения и, в конечном итоге, принуждения руководства страны к капитуляции.

Российские удары продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, широкомасштабным гуманитарным страданиям по всей Украине, отмечается в сводке.

Однако эффективность этой стратегии, вероятно, не так уж высока, поскольку Россия уже потратила значительную часть своих пригодных ракет против тактических целей.

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Кроме того, поскольку Украина за девять месяцев войны успешно мобилизовалась, материальный и психологический эффект этой операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны, отметила британская разведка.

Накануне разведка Британии отмечала, что с 1 декабря РФ еще больше усилит репрессии против так называемых "иноагентов".

Темы: разведкаВеликобританиявойнаРосcия
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