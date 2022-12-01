Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: У РФ проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины 

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 09:11

Разведка Великобритании считает, что стратегия РФ по уничтожению критической инфраструктуры Украины не так эффективна, как можно было ожидать, например, в начале войны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в четверг, пишет "Европейская правда".

"Начиная с октября 2022 года Россия неоднократно атаковала электрораспределительную сеть Украины, прежде всего крылатыми ракетами. Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая служит ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы", - говорится в сводке.

По замыслу России, концепция предусматривает использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры вражеского государства, а не по его вооруженным силам, с целью деморализации населения и, в конечном итоге, принуждения руководства страны к капитуляции.

Российские удары продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, широкомасштабным гуманитарным страданиям по всей Украине, отмечается в сводке.

Однако эффективность этой стратегии, вероятно, не так уж высока, поскольку Россия уже потратила значительную часть своих пригодных ракет против тактических целей.

Кроме того, поскольку Украина за девять месяцев войны успешно мобилизовалась, материальный и психологический эффект этой операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны, отметила британская разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне разведка Британии отмечала, что с 1 декабря РФ еще больше усилит репрессии против так называемых "иноагентов".

Темы: разведкаВеликобританиявойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоСБУ проводит обыски в 10 объектах УПЦ МП в трех областях

Британская разведка назвала один из основных факторов, ограничивающих потенциал операций РФ

На юге по россиянам "что-то новое летало" – Ким об ударах по врагу

День ЧМ-22: Япония завоевала путевку в плей-офф, Бельгия и Германия вылетели

СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский

Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Все новости...
Лукашенко собрал силовиков: обсуждают оборону Беларуси
Третий подозрительный пакет поступил на авиабазу в Мадриде, которая делится разведданными с Украиной
Данилов призвал не жить ожиданием ракетных ударов: Власть вас предупредит
Генштаб: РФ удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих войск
Последние новости
11:00
Оккупанты бьют из всех видов оружия по Херсонщине, возле Торецка активизировались боевые действия - ОВА
10:59
В Украине могут запретить использование российских источников в образовании и науке
10:57
Министр обороны Литвы: у украинцев больше шансов развить наступление зимой, чем у агрессора
10:48
Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI
10:47
Учителя со всего мира проводят англоязычные онлайн-уроки для детей из Украины: как присоединиться
10:41
"Без паники!": на Сумщине будут тестировать новый вид оповещений
10:27
Пентагон заключил контракт на $430 млн на производство дополнительных HIMARS
10:21
Дефицит бюджета превысил 800 миллиардов
10:19
В России упал истребитель МиГ-31 – "в безлюдном месте"
10:05
Новогодняя елка 2022: где легально купить и сколько стоит
Все новости...