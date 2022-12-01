Лукашенко собрал силовиков: обсуждают оборону Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал 1 декабря силовой блок на совещание, на котором обсуждают, нужны ли дополнительные меры по защите и обороне РБ.

Источник: подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" и белорусское госиздание "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы. Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска

государств-членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши".

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Детали: Самопровозглашенный президент добавил, что со стороны белорусской оппозиции якобы все чаще звучат "призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси".

Он также повторил заученную мантру, что "западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил" у границ РБ.

Лукашенко добавил, что пока ему якобы "удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси", но при этом нужно "постоянно отслеживать, видеть и не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против Беларуси".