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Генштаб о резервах РФ в Крыму: в Джанкойском районе есть 750 единиц вооружения и техники

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 10:56
Генштаб о резервах РФ в Крыму: в Джанкойском районе есть 750 единиц вооружения и техники
Алексей Громов. Фото Назара Волошина / АрмияInform

Россия удерживает на севере оккупированного Крыма значительные резервы для усиления своих группировок, которые воюют в Украине.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 1 декабря

Прямая речь: "Противник удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих группировок войск на Приднепровском и Ореховском направлениях.

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Город Джанкой и прилегающие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на ВОТ Крым, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск и вооружения и военной техники из РФ.

Так, по данным разведки, в полевом парке в районе населенного пункта Медведевка (Джанкойский район -ред.) находится около 750 единиц вооружения и военной техники".

Темы: войнаРосcияармияКрым
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