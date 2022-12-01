Бункеры Путина: аж до Урала и на глубине до 200 м – росСМИ рассказали о сети убежищ президента РФ

Президент России Владимир Путин имеет глобальную сеть секретных бункеров от Москвы до Урала и продолжает строительство подземных убежищ в России.



Источник: расследование издания "Собеседник", автор расследования и главред издания Олег Ролдугин в интервью телеканалу "Дождь"

Прямая речь Ролдугина: "Бункеры начали строить еще в советское время для первых лиц государства, но в последнее время работы активизировались. Точно есть бункеры и в Москве, и на Урале, есть бункеры в Поволжье".

Реклама:

Детали: По словам журналиста, у Путина есть официальная и неофициальная система бункеров.

Официальной системой бункеров занимается Главное управления специальных программ при президенте России – это официальная отдельная силовая структура, которая подчиняется непосредственно президенту.

В процессе исследования Ролдугин выяснил, что те же строители, которые строят официальные бункеры и строили тоннели под домом Путина в Геленжике, строят и частные убежища для российского президента.

ВИДЕО ДНЯ

Число частных бункеров гораздо больше, чем тех, которые можно вычислить по госконтрактам и каким-то другим работам.

По словам журналиста, глубина тоннелей в Москве составляет до 200 м – об этом рассказывали диггеры, которые случайно попали в тоннели и которые позже были за это приговорены условным и реальным строкам и были вынуждены покинуть Россию.

Он также добавил, что после того, как Путин пришел к власти, за реновацию бункеров взялись с новой силой. Например, в московских бункерах решили модернизировать лифты и всего на 3 подъемника потратили 55 миллионов рублей.

Прямая речь Ролдугина: "По этим масштабам можно судить, какая глубина, что это за лифты и какие шахты проложены под Москвой. Занималась модернизацией структура, которая специализируется на создании шахт для пусковых установок ракет. Многие бункеры связаны между собой тоннелями, которые расходятся на десятки км".

Где находятся бункеры Путина?

Прежде всего скрытные тоннели есть в центре Москвы. По данным журналистов, известная подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы (прежде всего, Кремль) с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и чуть ли не в Калуге.

Один из секретных входов в тонель "Собеседник" обнаружил у Мичуринского проспекта в Москве. Сообщается, что таких объектов по столице РФ не один десяток по разным адресам: Лучников переулок (недалеко от Лубянки), Крестовоздвиженский (у Минобороны), Таганка (рядом с бункером Сталина), много сконцентрировано вокруг бывшего пустыря, который диггеры называют "Раменки-43", рассказывая, что именно в этом месте расположен целый подземный город, связанный тоннелями с Кремлем.

Также подземные убежища есть под дворцом Путина в Геленджике.

Журналисты считают, что еще один из бункеров находится в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье, который расположен к югу от Екатеринбурга и точно между Магнитогорском и Уфой.

Фото С сайтА "Собеседника"

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Межгорье появилось после объединения двух военных городков – Белорецк-15 и Белорецк-16, – расположенных на расстоянии 20 км друг от друга. В общей сложности там живёт около 15 тысяч человек. Въезд в город даже для россиян – строго по спецпропускам.

Фото С сайтА "Собеседника"

Журналисты отмечают, что последнее месяцы работы на Ямантау активизировались. Денег на это не жалеют. Над горой Росавиация установила бесполётную зону, а пешком пройти туда тоже сложно.

За охрану этой стройки отвечают военные, егеря, и, судя по госконтрактам, квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с 32-кратным увеличением и тепловизором (стоят от 500 тысяч до миллиона рублей за аппарат).

Кто строит бункеры?

По информации журналиста, за строительство бункеров отвечает "Управления строительства №30", деятельность которого курирует Главное управление специальных программ президента России.

Юридически ГУСП – правопреемник Пятого управления делами Совмина РСФСР, основной задачей которого было строительство новых и модернизация существующих пунктов управления страной и войсками на случай войны.

Руководителем ГУСПа с 2015 года значится офицер госбезопасности Александр Линец, который до этого возглавлял Управление ФСБ России по Южному военному округу. О доверии Путина до этого человека свидетельствует то, что в 2020 году он переехал в квартиру площадью 176,7 кв. м. в доме Управления делами президента в Большом Тишинском переулке в Москве.

В этом же доме от государства получили жилплощадь руководители кремлёвской администрации Антон Вайно, Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В состав ГУСПа входит несколько войсковых частей, расположенных и работающих как в Москве, так и в отдаленных регионах РФ. В них также работают проверенные годами люди.

Также издание сообщает, что в РФ не так давно начали заключать новые госконтракты – по поверке приборов радиационной и химической разведки, которые предназначены для использования на бронеобъектах, по закупке комплексов для выявления каналов утечки речевой информации и аппаратов для обнаружения жучков, по приобретению оборудования для формирования системы постановки виброакустических и акустических помех, аппаратно-программных психодиагностических комплексов, дыхательных аппаратов на сжатом воздухе и пр.