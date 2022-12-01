По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Четверг, 1 декабря 2022, 15:36
Воздушную тревогу объявляли 1 декабря по всей материковой части Украины.
Источник: alerts.in.ua, проект "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: По состоянию на 14.25 воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма.
"Беларускі Гаюн" сообщил о взлете в 14:12 с аэродрома Мачулище самолета МиГ-31К ВКС РФ с бортовым номером RF-92462. Этот истребитель может нести ракеты "Кинжал".
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено: Воздушную тревогу отменили по состоянию на 15.36. Она длилась чуть больше часа.