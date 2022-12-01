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Украина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 

Елена РощинаЧетверг, 1 декабря 2022, 14:58
Украина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 
Освобожденные 1 декабря из плена бойцы, фото из Telegram Андрея Ермака

1 декабря украинская и российская стороны провели очередной обмен военнопленными в формате "50 на 50" – Украина, в частности, вернула защитников Мариуполя, которых оккупанты удерживали в Еленовке.

Источник: Министерство обороны России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Служба безопасности УкраиныКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

Дословно Минобороны РФ: "1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность". 

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Прямая речь Ермака: "Провели очередной большой обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в частности в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях". 

Обмен пленными прошел 1 декабря 2022 года
Обмен пленными прошел 1 декабря 2022 года

Прямая речь Зеленского: "Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!".

Освобожденный из плена боец
Освобожденный из плена боец
Фото из Телеграм Андрея Ермака

Детали: На этот раз домой возвращаются защитники из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

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В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

 

Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из спасенных защитников – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59 лет.

 

Спасенные из плена относятся, в частности, к таким подразделениям:

  • Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского,
  • 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,
  • 114-й отдельный батальон территориальной обороны,
  • 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,
  • 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода,
  • 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,
  • 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,
  • 37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",
  • 107-я отдельная бригада территориальной обороны,
  • 115-я отдельная механизированная бригада,
  • 66-я отдельная механизированная бригада,
  • 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,
  • 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,
  • 109-я отдельная бригада территориальной обороны,
  • 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,
  • 501-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,
  • 503-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",
  • 74-й отдельный разведывательный батальон,
  • 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,
  • 34-й отдельный моторизованный батальон,
  • 81-я отдельная аэромобильная бригада,
  • 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,
  • 105 отдельная бригада Территориальной обороны,
  • Мукачевский ТЦК и СП.

Ермак отметил, что украинская власть будет продолжать эту работу до освобождения последнего украинца. Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. 

Это четвертый за последние две недели обмен пленными между Украиной и РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минобороны России отметило, что освобожденных россиян на военных самолетах доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

УП, дополнено
Темы: обменпленныеРосcиявойна
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