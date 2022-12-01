Украина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 

Освобожденные 1 декабря из плена бойцы, фото из Telegram Андрея Ермака

1 декабря украинская и российская стороны провели очередной обмен военнопленными в формате "50 на 50" – Украина, в частности, вернула защитников Мариуполя, которых оккупанты удерживали в Еленовке.

Источник: Министерство обороны России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров

Дословно Минобороны РФ: "1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность".

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Прямая речь Ермака: "Провели очередной большой обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в частности в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях".

Обмен пленными прошел 1 декабря 2022 года

Прямая речь Зеленского: "Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!".

Освобожденный из плена боец Фото из Телеграм Андрея Ермака

Детали: На этот раз домой возвращаются защитники из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

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В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".

Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из спасенных защитников – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59 лет.

Спасенные из плена относятся, в частности, к таким подразделениям:

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского,

12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,

114-й отдельный батальон территориальной обороны,

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода,

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,

56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,

37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",

107-я отдельная бригада территориальной обороны,

115-я отдельная механизированная бригада,

66-я отдельная механизированная бригада,

21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,

109-я отдельная бригада территориальной обороны,

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,

501-й отдельный батальон морской пехоты,

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,

503-й отдельный батальон морской пехоты,

21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",

74-й отдельный разведывательный батальон,

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,

34-й отдельный моторизованный батальон,

81-я отдельная аэромобильная бригада,

57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,

105 отдельная бригада Территориальной обороны,

Мукачевский ТЦК и СП.

Ермак отметил, что украинская власть будет продолжать эту работу до освобождения последнего украинца. Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Это четвертый за последние две недели обмен пленными между Украиной и РФ.

Минобороны России отметило, что освобожденных россиян на военных самолетах доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.