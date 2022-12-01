Украина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели
1 декабря украинская и российская стороны провели очередной обмен военнопленными в формате "50 на 50" – Украина, в частности, вернула защитников Мариуполя, которых оккупанты удерживали в Еленовке.
Источник: Министерство обороны России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Служба безопасности Украины, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров
Дословно Минобороны РФ: "1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность".
Прямая речь Ермака: "Провели очередной большой обмен пленными. Освободили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Еленовке, раненых, в частности в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях".
Прямая речь Зеленского: "Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде! Молодцы!".
Детали: На этот раз домой возвращаются защитники из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.
В частности, из плена освобождены 14 защитников Мариуполя, в том числе 8 защитников "Азовстали".
Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые из спасенных защитников – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.
Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59 лет.
Спасенные из плена относятся, в частности, к таким подразделениям:
- Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,
- 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского,
- 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,
- 114-й отдельный батальон территориальной обороны,
- 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,
- 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода,
- 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,
- 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,
- 37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",
- 107-я отдельная бригада территориальной обороны,
- 115-я отдельная механизированная бригада,
- 66-я отдельная механизированная бригада,
- 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,
- 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,
- 109-я отдельная бригада территориальной обороны,
- 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,
- 501-й отдельный батальон морской пехоты,
- 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,
- 503-й отдельный батальон морской пехоты,
- 21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",
- 74-й отдельный разведывательный батальон,
- 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,
- 34-й отдельный моторизованный батальон,
- 81-я отдельная аэромобильная бригада,
- 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,
- 105 отдельная бригада Территориальной обороны,
- Мукачевский ТЦК и СП.
Ермак отметил, что украинская власть будет продолжать эту работу до освобождения последнего украинца. Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Это четвертый за последние две недели обмен пленными между Украиной и РФ.
Минобороны России отметило, что освобожденных россиян на военных самолетах доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.