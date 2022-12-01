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Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения

Станислав ПогориловЧетверг, 1 декабря 2022, 17:15
ФОТО З САЙТУ ВРУ

Верховная Рада приняла в целом закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Источник: нардеп Ярослав Железняк из фракции "Голос" в Telegram

Детали: За соответствующее решение проголосовало 260 народных депутатов.

Закон предусматривает, что в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

Темы: войнаВерховная РадаВоенное положение
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