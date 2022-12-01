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СБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Алена МазуренкоЧетверг, 1 декабря 2022, 17:19

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями".

 
 

Детали: В частности, священник и другие причастные к организации богослужения лица подозреваются в совершении правонарушений по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).

Напомним:

  • 22 ноября Служба безопасности Украины вместе с полицией осуществляли контрразведывательные мероприятия на территории Киево-Печерской Лавры в столице и нескольких монастырях УПЦ (МП) в регионах. По факту проверки в спецслужбе заявили об изъятых миллионах наличных, о российской литературе и пребывании на территории подозрительных лиц с документами РФ и элементами подделки украинских.
  • Ранее в сети появилось видео, где якобы верующие УПЦ в Лавре поют песни о России. Это возмутило украинцев, а в Лавре заявили, что священника, который в то время нес службу - отстранили.

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Темы: СБУУПЦ МПРосcиярелигия
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