СБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Сотрудники Службы безопасности сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской Лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями".

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Детали: В частности, священник и другие причастные к организации богослужения лица подозреваются в совершении правонарушений по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).

Напомним:

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