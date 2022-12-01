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Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 17:26

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в день, когда в посольство Украины в Испании прислали пакет с бомбой, еще два дипломатических представительства получили письма с "очень конкретными угрозами".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба сказал в четверг в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в польской Лодзи в ответ на вопрос "Укринформу".

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию", - отметил министр.

Кулеба добавил, что в среду "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз". Он отказался говорить, о дипломатических учреждениях в каких именно странах идет речь.

По мнению главы МИД, это дает основания говорить, что происходит "целенаправленная широкомасштабная кампания" против Украины. "Нужно раскрутить полностью цепочки: кто вовлечен, откуда эти цепочки исходят, кто их (письма) присылает", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. 

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Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами; авиабаза Торрехон-де-Ардос и министерство обороны Испании.  

Темы: Кулеба Дмитриймеждународные отношения
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