Россияне нанесли ракетный удар по позициям ВСУ на Харьковщине – Генштаб

В 281 день широкомасштабной войны российские войска ударили ракетами по позициям защитников Украины на территории Харьковской области, а также обстреляли Белогорье в Запорожской области и Херсон в Херсонской.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга 1 декабря

Дословно Генштаб: "За сутки противник нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Осуществил 16 авиационных ударов, в частности по населенному пункту Белогорье Запорожской области, обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон".

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Детали: Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Вольная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье на Сумщине.

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На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области РФ. Обстрелам вражеской артиллерии различных типов подверглись районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочковое, Малая Волчья, Бударки, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Железного и Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражескому огневому воздействию из танков и артиллерии различных типов подверглись объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы оккупантами районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковиевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также обороняется. Осуществил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборону ранее занятых рубежей. Обстрелам подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Не прекращает враг терроризировать из артиллерии и жителей города Херсон.

Дословно ГШ ВСУ: "Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни.

В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация относительно ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника".