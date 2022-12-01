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Глава Минобороны Испании: Письма со взрывчаткой не изменят решения помогать Украине

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 18:07

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ни рассылка писем со взрывчаткой, ни любые другие насильственные действия не изменят "твердого и ясного" обязательства Испании поддержать Украину в ее обороне против российского вторжения.

Об этом она заявила в четверг во время визита в Одессу, пишет "Европейская правда" со ссылкой Electomania.

"Что должно быть предельно ясно, так это то, что ни одна из этих посылок или любое другое насильственное действие не изменит четкого и твердого обязательства Испании, стран НАТО и Европейского Союза поддерживать Украину, потому что Украина защищает справедливое дело", - сказала она.

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Роблес прибыл в Одессу автомобильным транспортом из Кишинева. Она посетила памятник, посвященный испанцу Хосе де Рибасу, основателю города. После этого она провела рабочую встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резинковым.

Выступая перед представителями СМИ, Роблес подтвердила приверженность Испании Украине.

"Украина не только защищает свой суверенитет и международную целостность, но и защищает мир во всем мире и сообщество демократических ценностей", - сказал она.

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Министр также обвинила президента России Владимира Путина в нарушении "всех норм международного права" и выразила надежду, что "однажды" он может предстать перед международными уголовными судами.

"Между тем, Испания является серьезным партнером и привержена политике, определенной НАТО, которая является политикой единства и полной поддержки Украины", - заверила она.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами; авиабаза Торрехон-де-Ардос и министерство обороны Испании.  

Подробнее о событиях читайте в статье - Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Темы: Испания
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