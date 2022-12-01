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Германия передала Украине мостоукладочные танки, надводные дроны и запчасти к Ми-24

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 19:32
фото Getty Images

Правительство Германии в четверг обновило перечень военной помощи Украине, переданной в течение последней недели.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно информации, за последние дни Украина получила от Германии три мостоукладочных танка BIBER, восемь надводных беспилотников (в дополнение к двум переданным) и 12 пограничных автомобилей (всего их уже 65).

Также украинская сторона получила от немецкой четыре тысячи спальных мешков, запасные части к вертолетам Ми-24 и 30 машин скорой помощи.

Кроме того, Берлин анонсировал передачу Украине семи зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и 100 тысяч аптечек.

Ранее стало известно, что правительство Германии хочет передать Украине больше самоходных артиллерийских установок Gepard для защиты от российских атак.

На данный момент 30 таких танков было поставлено в Украину из запасов производителя KMW.

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Темы: Германия
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