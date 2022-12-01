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Кулеба рассказал, что было в письмах с угрозами, направленных украинским посольствам

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 20:42
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Помимо посольства Украины в Испании, еще три украинских дипломатических представительства получили письма с угрозами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, пишет "Европейская правда".

"Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украина. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - сообщил Кулеба.

Министр назвал произошедшее запугиванием Украины и украинских дипломатов.

"Сейчас мы анализируем, что произошло. Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства, бомбами, какими-то сатанистскими или вуду-символами, значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит", - подчеркнул он.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами; авиабаза Торрехон-де-Ардос и министерство обороны Испании.  

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Подробнее о событиях читайте в статье - Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Темы: Кулеба Дмитрий
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