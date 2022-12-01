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Байден назвал условие для переговоров с Путиным

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 22:07
Байден и Путин, фото Getty Images

Президент США Джо Байден пока не намерен говорить с российским визави Владимиром Путиным, но готов это сделать, если тот действительно проявит заинтересованность в прекращении развязанной им войны в Украине.

Об этом Байден сказал в четверг на пресс-конференции в Белом доме по итогам государственного визита французского президента Эмманюэля Макрона, сообщает "Европейская правда".

"Эта война может закончиться одним рациональным способом - если Путин выведет войска из Украины. Конечно, он этого не сделает. За это он заплатил высокую цену, совершил невероятную резню против гражданского населения Украины - бомбил детские сады, больницы, приюты для детей. То, что он делает, - отвратительно", - подчеркнул президент США.

Байден отметил, что у него нет планов говорить с Путиным в ближайшее время.

"Позвольте очень осторожно высказаться: я готов поговорить с Путиным, если он действительно заинтересован в том, чтобы найти решение о том, каким может быть выход из этой войны. Этого он еще не сделал. Если это действительно будет так, то я в консультации с моими друзьями из Франции и НАТО буду готов сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы узнать, чего он хочет и что у него на уме", - добавил он.

До того момента, отметил американский лидер, "мы должны поддерживать украинский народ, и это крайне важно".

"Сама мысль о том, что Путин может победить Украину, является немыслимой", - подчеркнул Байден.

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До сих пор президент США избегал любых контактов с российским визави после его решения вторгнуться в Украину, а в сентябре после взрывов на "Северных потоках" отметил готовность Штатов и их союзников защищать территорию Североатлантического Альянса.

Напомним, в среду Макрон прибыл в Вашингтон со вторым за время своего президентства государственным визитом в США. В совместном заявлении оба лидера осудили российскую агрессию в Украине и пообещали последней помогать столько, сколько будет необходимо.

Темы: БайденПутинпереговорывойна
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