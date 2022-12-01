СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 декабря

Прямая речь: "Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

Детали: Во-первых, СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Во-вторых, Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

В-третьих, поручено обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В-четвертых, всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, – активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины и применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре.

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В-пятых, сказал Зеленский, нужно повысить статус и усилить возможности Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

"Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства", – сказал президент.