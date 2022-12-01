Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский

Елена РощинаЧетверг, 1 декабря 2022, 21:55
СНБО просит законодательно запретить работу УПЦ МП в Украине – Зеленский
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.  

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 1 декабря

Прямая речь: "Сегодня состоялось заседание СНБО. Заседание, на котором мы рассмотрели многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором".

Реклама:

Детали: Во-первых, СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Во-вторых, Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры.

В-третьих, поручено обеспечить проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

ВИДЕО ДНЯ

В-четвертых, всем органам, к компетенции которых относятся вопросы в сфере обеспечения национальной безопасности, – активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины и применить персональные санкции – фамилии будут обнародованы вскоре.

В-пятых, сказал Зеленский, нужно повысить статус и усилить возможности Государственной службы по этнополитике и свободе совести. 

"Состоится реформа этой структуры, которая позволит ей реально защищать права и законные интересы украинцев и государства", – сказал президент.

Темы: ЗеленскийСНБОцерковьУПЦ МП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 
После паузы на выходных противник увеличил полеты тактической авиации - Воздушные силы
Байден и Макрон осудили войну РФ, обещают Украине больше ПВО и помощь с энергетикой
Правительство Италии поддержало поставки Украине оружия до конца 2023 года
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: