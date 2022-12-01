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Зеленский: Референдум 1991 года объединил всю Украину, больше не будем камешками империй

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 22:04
Зеленский: Референдум 1991 года объединил всю Украину, больше не будем камешками империй
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что референдум 1 декабря 1991 года о провозглашении независимости Украины был свободным и честным, а также объединил всю территорию государства.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "1 декабря 31 год назад состоялся референдум, который объединил всю территорию нашего государства.

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Никто из наших людей не остался за пределами всеукраинского решения. Киев и Севастополь, Одесса и Крым, Львов и Черкассы, Чернигов и Харьков, Донецк и Херсон, Запорожье и Луганск, Хмельницкая и Кировоградская области, Волынь и Днепропетровщина, Сумы и Закарпатье, Франковск и Тернополь, Житомирщина и Черновцы, Винница, Киевщина, Николаев, Полтава, Ровно. Все поддержали.

Люди подтвердили акт провозглашения независимости Украины свободно и законно. Это был настоящий референдум, а не какая-то имитация. Это был честный референдум, и именно поэтому его признал мир".

Детали: Президент подчеркнул, что со времени референдума 1991 года украинцы пережили много попыток "превратить точку в троеточие или в точку с запятой".

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"Мы видели много деятелей, которые не могли успокоиться, что империю таки свергли. Мы и теперь защищаем Украину от таких "товарищей", которые хотели в этом году отмечать столетие империи вместо очередной годовщины свободы. Они хотели, но будет по украинским правилам. Наше стремление жить свободно, которое было высказано 24 августа и подтверждено 1 декабря, не сломать. Украинцы больше никогда не будут камешками каких-то там империй. Мы уже завоевали это и обеспечим для нашего государства всю полноту независимости", - сказал Зеленский.

Справка: 1 декабря 1991 года состоялся общенациональный референдум о провозглашении независимости Украины. На референдум вынесли один вопрос: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Текст Акта, принятый Верховной Радой 24 августа 1991 года, был приведен в избирательном бюллетене. В референдуме приняли участие 84,18% населения Украины. Из них 90,32% проголосовали "За". Ни в одной из областей, а также в Крыму, поддержка не была ниже 50%.

Темы: Зеленскийреферендум
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