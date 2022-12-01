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В Конгрессе США предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 23:24
фото Getty Images

Американские сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин в четверг представили двухпартийный законопроект, который требует от государственного секретаря США признать частную военную компанию "Вагнера" иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект под названием "О привлечении к ответственности российских наемников" (HARM) обязывает главу американской дипломатии признать ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией в течение 90 дней со дня вступления его в силу. Также предполагается, что любые аффилированные с ЧВК "Вагнера" группы или ее "преемники" также будут объявлены террористическими организациями.

Признание ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией позволило бы США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, в том числе и использованием наемников вроде группы "Вагнера" для совершения зверств от их имени. США должны объявить эту "теневую армию" тем, чем она является: иностранной террористической группой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", - заявил Уикер.

Аналогичный двухпартийный законопроект о признании ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией должен также быть представлен в Палате представителей Конгресса США.

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Темы: СШАВагнертерроризм
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