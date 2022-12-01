Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Конгрессе США предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 22:24
В Конгрессе США предлагают признать ЧВК Вагнера террористической организацией
фото Getty Images

Американские сенаторы Роджер Уикер и Бен Кардин в четверг представили двухпартийный законопроект, который требует от государственного секретаря США признать частную военную компанию "Вагнера" иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Законопроект под названием "О привлечении к ответственности российских наемников" (HARM) обязывает главу американской дипломатии признать ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией в течение 90 дней со дня вступления его в силу. Также предполагается, что любые аффилированные с ЧВК "Вагнера" группы или ее "преемники" также будут объявлены террористическими организациями.

Реклама:

Признание ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией позволило бы США начать уголовное преследование против группы и ее членов, а также наложить арест на ее активы по всему миру.

"Владимир Путин и его приспешники не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, в том числе и использованием наемников вроде группы "Вагнера" для совершения зверств от их имени. США должны объявить эту "теневую армию" тем, чем она является: иностранной террористической группой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", - заявил Уикер.

Аналогичный двухпартийный законопроект о признании ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией должен также быть представлен в Палате представителей Конгресса США.

ВИДЕО ДНЯ

ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы России - в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Евгений Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", но недавно подтвердил существование этой группы. Олигарх, который находится под западными санкциями, считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

Темы: СШАВагнертерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: